Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Германия

Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

  • 2 окт 2026 | 06:56
  • 376
  • 0
Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

След срещата Паунович застана пред камерите на телевизия „Арена спорт“, за да сподели първите си впечатления.

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

„Разбира се, че не мога да бъда доволен, никой не би могъл. Предстои анализ, трябва да продължим да работим както досега, всичко това е част от един процес. Не мога преди мача да кажа едно, а след това друго. Загубихме, няма какво да кажа, повториха се грешки от предишния двубой. Дадохме шанс на млади момчета, след като видяхме, че ситуацията е трудна, което все пак е позитивно“, каза Паунович.

В заключение селекционерът Паунович добави, че с всеки изминал ден отборът е все по-близо до автоматизма в действията, към който се стреми.

През изминалата седмица в Белград „орлите“ загубиха от Гърция и Нидерландия с идентичен резултат 1:2, а сега в Мюнхен отстъпиха и пред германците, които се наложиха с 2:0.

Така след три кръга и края на първото завъртане в групата Сърбия е на последно място в таблицата на група 2 в елитната дивизия на Лигата на нациите. Сръбският тим няма спечелена точка от три срещи при голова разлика 2:6.

От друга страна, Гърция е най-приятната изненада в Лигата на нациите и в момента има седем точки, пред Нидерландия с пет, докато Германия е на трета позиция с четири.

В следващия кръг от Лигата на нациите Сърбия ще гостува на Нидерландия в двубой, който е насрочен за неделя от 21:45 часа. Последните си две срещи „орлите“ ще изиграят през ноември, когато приемат Германия и гостуват на Гърция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

  • 2 окт 2026 | 02:54
  • 1072
  • 0
Израел и Косово не си вкараха

Израел и Косово не си вкараха

  • 2 окт 2026 | 00:55
  • 685
  • 2
Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

  • 2 окт 2026 | 00:24
  • 10765
  • 5
Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

  • 2 окт 2026 | 00:16
  • 1135
  • 1
Малта и Гибралтар не успяха да се победят

Малта и Гибралтар не успяха да се победят

  • 2 окт 2026 | 00:07
  • 1016
  • 0
Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

  • 1 окт 2026 | 23:56
  • 1859
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

Националите тръгват за Исландия - очаквайте на живо!

  • 2 окт 2026 | 07:20
  • 471
  • 3
Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 24581
  • 9
Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

Стана ясен мотивът за убийството на Илиян Филипов

  • 1 окт 2026 | 19:14
  • 61613
  • 56
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

  • 1 окт 2026 | 23:35
  • 30278
  • 18
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

  • 1 окт 2026 | 23:42
  • 22827
  • 80
Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

  • 1 окт 2026 | 15:58
  • 16362
  • 7