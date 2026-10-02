Селекционерът на Сърбия след поредната загуба: Трябва да продължим да работим както досега!

След срещата Паунович застана пред камерите на телевизия „Арена спорт“, за да сподели първите си впечатления.

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„Разбира се, че не мога да бъда доволен, никой не би могъл. Предстои анализ, трябва да продължим да работим както досега, всичко това е част от един процес. Не мога преди мача да кажа едно, а след това друго. Загубихме, няма какво да кажа, повториха се грешки от предишния двубой. Дадохме шанс на млади момчета, след като видяхме, че ситуацията е трудна, което все пак е позитивно“, каза Паунович.

В заключение селекционерът Паунович добави, че с всеки изминал ден отборът е все по-близо до автоматизма в действията, към който се стреми.

През изминалата седмица в Белград „орлите“ загубиха от Гърция и Нидерландия с идентичен резултат 1:2, а сега в Мюнхен отстъпиха и пред германците, които се наложиха с 2:0.

Така след три кръга и края на първото завъртане в групата Сърбия е на последно място в таблицата на група 2 в елитната дивизия на Лигата на нациите. Сръбският тим няма спечелена точка от три срещи при голова разлика 2:6.



От друга страна, Гърция е най-приятната изненада в Лигата на нациите и в момента има седем точки, пред Нидерландия с пет, докато Германия е на трета позиция с четири.

В следващия кръг от Лигата на нациите Сърбия ще гостува на Нидерландия в двубой, който е насрочен за неделя от 21:45 часа. Последните си две срещи „орлите“ ще изиграят през ноември, когато приемат Германия и гостуват на Гърция.

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