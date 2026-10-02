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Гонсало Рамош: Най-важен остава отборният триумф

  • 2 окт 2026 | 05:53
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Гонсало Рамош: Най-важен остава отборният триумф

Гонсало Рамош имаше ключова роля при победата на Португалия с 4:2 срещу Дания, отбелязвайки едно от попаденията за „мореплавателите“. След края на срещата той сподели, че казусът с Кристиано Роналдо, който разтърси португалския футбол през последните дни, не е разстроил климата в отбора.

„Страничните фактори нямаха значение за важността на двубоя“, заяви нападателят.

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След като се разписа срещу Норвегия, таранът оправда доверието на селекционера Жорже Жезус и срещу Дания, записвайки гол и асистенция. Така активът му за националния отбор вече наброява 13 попадения, като той бележи средно по един гол на всеки 94 минути на терена.

„Винаги е прекрасно да бележиш и да подаваш за голове, но най-важен остава отборният триумф. Разполагаме с изключително качествени играчи и селекционерът има огромен избор, но естествено се радвам, че затвърждавам мястото си в състава“, каза Рамош.

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Нападателят изрази задоволство и от тактическите изисквания на Жезус.

„Новият треньор ни помага много и прави идеите на терена пределно ясни. Всеки знае позицията на съотборниците си както във фаза защита, така и в атака, което си пролича не само днес, но и в последните ни срещи. Напредваме с всеки изминал ден – това е процес. Този стил на игра ми допада изключително много. Отнемаме топката в опасни зони, а спечелените единоборства в половината на съперника винаги носят острота и ни приближават до гола“, добави Рамош.

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