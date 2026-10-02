Гнабри: Невероятно горд съм, че бях капитан

Серж Гнабри говори след успеха на Германия с 2:0 над Сърбия в срещата от третия кръг на Лигата на нациите. Това бе исторически момент, тъй като новият селекционер на Бундес Тима Юрген Клоп записа първата си победа начело на германците.

Клоп: Можехме да вкараме повече голове

“Беше прекрасно преживяване. Невероятно горд съм, че бях капитан. Победата прави деня още по-сладък и се прибираме у дома с прекрасно чувство. Победата е важна, тя ти дава увереност. Това е процес и всеки успех помага за ускоряването му”, каза Гнабри.

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

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