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Жоао Феликс продължава да бележи и да расте в голмайсторската ранглиста

  • 2 окт 2026 | 01:40
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Жоао Феликс продължава да бележи и да расте в голмайсторската ранглиста

Жоао Феликс отбеляза третия си гол в също толкова срещи от изданието на Лигата на нациите 2026/27 при победата над Дания с 4:2, с което се изравни с Руи Жордао на 15-ото място сред най-добрите голмайстори в историята на португалския национален отбор.

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Нападателят на Ал-Насър влезе в игра в 81-вата минута и успя да повтори стореното срещу Уелс (1:0) и Норвегия (2:1), разписвайки се в 87-ата минута след подаване на друга резерва – Диого Далот. В деня на своя мач номер 60 с националната фланелка 26-годишният футболист вече има 15 гола за представителния тим, изравнявайки постижението на Жордао, реализирал 15 пъти в периода между 1972 и 1984 г.

Малко по-надолу в подреждането са Жоао Кансело (76 мача) и Гонсало Рамош (30 мача), които вече имат по 13 попадения. Десният бек на Барселона вкара в 13-ата минута след асистенция на нападателя на Милан, който на свой ред се разписа в 25-ата. Така Кансело и Рамош се изкачиха до топ 20, делейки 20-ата позиция с легендарни фигури като Фернандо Пейротео, Мататеу и Фернандо Гомеш.

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Другото попадение за иберийците бе дело на халфа Витиня, който се разписа с глава в 67-ата минута, откривайки головата си сметка за националния отбор в своя 46-и мач.

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В същото време Кристиано Роналдо пропусна 29-и официален мач за родината си от дебюта си преди повече от 23 години. В тези 29 двубоя Португалия записа 19 победи, четири равенства и шест загуби. Причините за отсъствието на звездата през годините варират – предимно заради контузии или треньорски ротации, но и по споразумение със селекционерите, както стана в груповата фаза на дебютното издание на Лигата на нациите през 2019 г., спечелено от португалците.

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Роналдо е пропуснал по един мач на европейски и световни първенства, както и десет в квалификации за световни финали, шест в пресявки за Евро и един в турнира за Купата на конфедерациите. В Лигата на нациите той не взе участие в общо 10 срещи от груповата фаза, но винаги бе на линия, когато тимът достигаше финалната четворка, включително при триумфа с трофея през 2025 г.

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