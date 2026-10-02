Виртц: Направихме почти всичко, както трябва

Флориан Виртц говори след успеха на Германия с 2:0 над Сърбия в срещата от третия кръг на Лигата на нациите. Това бе исторически момент, тъй като новият селекционер на Бундес Тима Юрген Клоп записа първата си победа начело на германците.

“Беше невероятно забавно. Мисля, че всеки един играч даде всичко от себе си на терена днес и се придържа към плана за игра. Направихме почти всичко, както трябва. Нещо специално е да носиш капитанската лента. Това те кара да се гордееш. Въпреки това, аз просто се опитах да дам всичко от себе си на терена. Играчите около мен ми го направиха много лесно днес. Имахме много движение в играта си и всички бяха нетърпеливи да играят футбол”, каза Виртц.