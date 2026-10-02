Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия

Клоп: Можехме да вкараме повече голове

  • 2 окт 2026 | 07:59
  • 1508
  • 0
Клоп: Можехме да вкараме повече голове

Юрген Клоп говори след успеха на Германия с 2:0 над Сърбия в срещата от третия кръг на Лигата на нациите. Това бе исторически момент, тъй като новият селекционер на Бундес Тима записа първата си победа начело на германците.

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

“Хареса ми всичко. Контрапресата беше феноменална днес. Можехме да вкараме повече голове, но това не е проблем за мен. Завършихме мача много добре. Всички бяха там, когато натискахме. Защитната линия се защитаваше превъзходно в атака. Бяхме изключителни без топката и играхме отличен футбол с нея. Сега сме поставили стандарт. С добра контрапреса можеш да бъдеш опасен срещу всеки противник”, каза Клоп.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

Разследват президента на Италианския футбол заради предполагаема измама покрай избора му

  • 2 окт 2026 | 02:54
  • 1423
  • 0
Израел и Косово не си вкараха

Израел и Косово не си вкараха

  • 2 окт 2026 | 00:55
  • 850
  • 2
Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

Боговете на Олимп сигурно са полудели! Гърция изпусна Нидерландия дни след сензацията срещу Германия

  • 2 окт 2026 | 00:24
  • 14603
  • 5
Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

  • 2 окт 2026 | 00:16
  • 1358
  • 1
Малта и Гибралтар не успяха да се победят

Малта и Гибралтар не успяха да се победят

  • 2 окт 2026 | 00:07
  • 1162
  • 0
Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

Уелс се справиха с Хойлунд и компания и стигнаха до първа победа в Лигата на нациите

  • 1 окт 2026 | 23:56
  • 2277
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

  • 2 окт 2026 | 08:10
  • 5476
  • 29
Бразилец застава начело на националния ни отбор?

Бразилец застава начело на националния ни отбор?

  • 2 окт 2026 | 07:35
  • 10269
  • 13
Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

Апоел подчини непримирим Реал Мадрид във вълнуващо шоу в "Арена София"!

  • 1 окт 2026 | 21:18
  • 29453
  • 9
Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

  • 1 окт 2026 | 23:35
  • 37983
  • 19
Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

Португалия и Дания предложиха шоу с шест гола в отсъствието на Кристиано Роналдо

  • 1 окт 2026 | 23:42
  • 28721
  • 85
Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

Битката между Италия и Франция ще бъде само един от десет вълнуващи мача в Лигата на нациите тази вечер

  • 2 окт 2026 | 08:32
  • 1122
  • 0