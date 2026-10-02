Клоп: Можехме да вкараме повече голове

Юрген Клоп говори след успеха на Германия с 2:0 над Сърбия в срещата от третия кръг на Лигата на нациите. Това бе исторически момент, тъй като новият селекционер на Бундес Тима записа първата си победа начело на германците.

Паметна първа победа за Юрген Клоп като селекционер

“Хареса ми всичко. Контрапресата беше феноменална днес. Можехме да вкараме повече голове, но това не е проблем за мен. Завършихме мача много добре. Всички бяха там, когато натискахме. Защитната линия се защитаваше превъзходно в атака. Бяхме изключителни без топката и играхме отличен футбол с нея. Сега сме поставили стандарт. С добра контрапреса можеш да бъдеш опасен срещу всеки противник”, каза Клоп.

Jürgen Klopp war hellauf begeistert. Der erste Sieg seiner Amtszeit versetzte den neuen Bundestrainer geradezu in Euphorie. 🤩



↪️ Das "Gegenpressing", betonte Klopp, sei am Donnerstagabend "durch die Decke gegangen". Für den Bundestrainer ist es die Basis für alles andere: "Wir… pic.twitter.com/SJmeeZ6kOc — Sky Sport (@SkySportDE) October 1, 2026

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