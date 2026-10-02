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Чави: Вината е моя като селекционер

  • 2 окт 2026 | 07:36
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Чави: Вината е моя като селекционер

Чави Ернандес говори след равенството 2:2 на Нидерландия и Гърция в срещата от третия кръг на Лигата на нациите. “Лалетата” трябваше да наваксват пасив от два гола, но все пак успяха да изравнят минута преди края на редовното време, а в края на седмицата им предстои домакинство на Сърбия, което задължително трябва да спечелят.

“През първото полувреме бяхме толкова, толкова лоши. И мисля, че това е моя вина като селекционер.

Просто се опитвам да бъда честен, защото такъв съм. На полувремето казах абсолютно същото на играчите: извинете, защото мисля, че вината е моя. Забравете първото полувреме, сега ще преструктурираме нещата във второто.

Предпочитам да не обсъждам отделни играчи.

Мисля, че схемата беше различна. Започнахме да играем с “диамант” в халфовата линия и в резултат на това създадохме повече положения. Теренът се отвори повече и имахме повече скорост с топката.

Имаме още един домакински мач в неделя, трябва да го спечелим.

Имаме нужда от всички играчи: сега имаме 23 и мисля, че това е достатъчно”, каза Чави.

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