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В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
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"Ще трябва да бъдем близо до съвършенството". Това заяви Хулио Веласкес в интервю за AS, а само седем седмици по-късно думите му вече са факт. Испанецът спечели вота за треньор на годината, в който гласуват футболистите от Първа и Втора лига в страната. Наградата идва след като специалистът от Саламанка стигна до титлата с Левски и беше на крачка от класиране за основната фаза на Шампионската лига, но отпадна от АЕК на плейоф.

Когато Веласкес пое кормилото на столичани, задачата изглеждаше почти невъзможна. Прекратяването на хегемонията на Лудогорец, който бе в серия от 14 поредни титли и разполагаше с близо петкратно по-голям бюджет от този на "сините", изглеждаше като недостижима мечта. С много труд обаче испанецът превърна тази илюзия в реалност, пише авторитетното издание.

Веласкес стана треньор №1 в България и заяви: За мен най-важното е отборът
Веласкес стана треньор №1 в България и заяви: За мен най-важното е отборът

Бяха изминали 17 години, откакто столичният гранд за последно бе триумфирал с титлата и бе загубил вяра, че отново може да бъде на върха в българския футбол. Пристигането на испанския тактик промени всичко. Левски изигра фантастична кампания, регистрирайки 25 победи, 6 равенства и само 5 загуби. Стадион "Георги Аспарухов" стана истинска крепост с 15 успеха, а бразилският нападател на тима Евертон Бала спечели приза за най-добър реализатор на шампионата с 18 гола.

Нови хоризонти и лидерска позиция

Левски не намалява темпото и през настоящата кампания. След отпадането от АЕК - съперник с девет пъти по-голям бюджет, отборът от "Герена" започна ударно в родния шампионат. "Сините" натрупаха осем победи и едно равенство в първите девет изиграни мача, записвайки голова разлика 21:4. С актив от 25 точки от 27 възможни столичани уверено държат първото място в класирането.

Равенството срещу Ботев (Враца) в последния кръг прекъсна впечатляващата серия на тима. До този момент съставът на Веласкес имаше осем последователни победи в първенството - показател, който рядко се среща по българските терени и който затвърди изключителния почерк на испанския наставник.

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