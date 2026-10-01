Черно море със зелена инициатива

Детско-юношеската школа на Черно море постави начало на нова екологична инициатива под мотото „Моряци за природата: Наш дом- наше бъдеще“. Кампанията вече стартира на територията на спортната база на клуба под Аспаруховия мост и ще включи всички възрасти от Детско-юношеската школа. Всеки набор ще засади свое дърво, което ще носи името на съответния отбор. Идеята е младите футболисти не само да участват в засаждането, но и да се грижат за дърветата през годините, като ги поливат и следят развитието им. Освен спортни умения, в школата се възпитават ценности като отговорност, дисциплина и грижа към заобикалящата среда.

Чрез инициативата клубът иска да насърчи децата да бъдат активни в опазването на природата и да направят своя футболен дом по-зелен и по-приветлив. В школата на Черно море, освен спортни качества, се възпитават и важни ценности, като отговорност, дисциплина и отношение към природата. С новата инициатива клубът ще даде възможност на децата да се включат активно в грижата за околната среда и да допринесат за по-зелена и по-приятна среда в своя футболен дом. По този начин младите „моряци“ ще оставят своя следа не само на терена, но и извън него.

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