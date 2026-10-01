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Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

  • 1 окт 2026 | 13:21
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Маркус Гиздол с първи думи като треньор на ЦСКА

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол направи обръщение към "червените" привърженици. "Армейците" разпространиха в мобилното си приложение видео на германския специалист, който подписа договор с клуба до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с 1 година.

Дебютът му ще бъде след 10 дни, когато е дербито срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.

Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит
Балъков: Гиздол ще донесе германската дисциплина в ЦСКА! Той е човек с много опит

"Здравейте, армейци! Аз съм вашият треньор Маркус. Много съм развълнуван за тази нова страница заедно с вас! Надявам се да се видим съвсем скоро! Само ЦСКА!", каза Гиздол.

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