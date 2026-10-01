"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

Директорът на националните отбори за мъже и жени Николай Рашков е гост днес в студиото на Sportal.bg. В "Битката за БФБ", Рашков, който е един от кандидатите за президент на Българска федерация по баскетбол, ще изложи вижданията и идеите си, надявайки се да бъде избран.

Името на новия президент на федерацията ще стане ясно на 5 октомври, когато ще се проведе извънредно Общо събрание. Другите двама кандидати са Константин Папазов и Орлин Атанасов.

Разговорът между Мая Димитрова и Николай Рашков започва в 14:30 ч. и ще можете да го проследите на живо.

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