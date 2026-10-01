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Локо (София) почете Атанас Михайлов

  • 1 окт 2026 | 13:50
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Локо (София) почете Атанас Михайлов

На този ден преди точно 20 години загубихме една от най-великите личности в историята на Локомотив (София) и българския футбол – геният Атанас Михайлов. По този повод от клуба почетоха своята легенда.

20 години без Начко Михайлов
20 години без Начко Михайлов

"Атанас Михайлов, или просто Бате Начко, освен фамозен играч, беше и изключително харизматична личност, която до последно отстояваше истинските ценности – както в играта, така и на чисто човешко ниво. Един от най-ярките примери у нас за клубна лоялност, той се превърна в символ на „Локомотив“ и олицетворение на това, което означава любимият клуб за всички нас.

Рожба на клуба, той облича „червено-черната“ фланелка едва на 10 години, а на 15 вече дебютира за мъжкия тим. Двукратен шампион на България – през 1964 и 1978 година. Оставя значима следа и в предсавителните отбори на България: записва 45 мача и 23 гола за „А“ националния отбор (1967–1979), 2 мача с 1 гол за „Б“ националния, както и 46 мача с 31 гола за младежкия национален отбор, в който е рекордьор по отбелязани голове в историята. Ключова част от тима ни, участвал на Световното първенство през 1974 година в Западна Германия. Сребърен медалист от Олимпийските игри в Мексико през 1968 година, където е обявен за най-добър играч на турнира.

Поразен от коварна болест, Начко си отива от този свят на 1 октомври 2006 година, едва на 57 години…

Както всяка година, ръководството, треньорският щаб, футболистите, академията и привържениците на „Локомотив“ почетоха Начко пред паметната му плоча на стадиона, защото…

ЛЕГЕНДИТЕ НЕ УМИРАТ", споделиха "железничарите".

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