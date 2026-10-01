Светослав Петров: Нашите футболисти не са свикнали да работят

Колко голяма е разликата между младите български футболисти и връстниците им в чужбина и какво всъщност им липсва, за да направят следващата крачка? Селекционерът на България U17 Светослав Петров говори откровено за един от проблемите, които вижда в развитието на родните таланти - отношението към тренировъчния процес и разбирането какво означава да бъдеш професионалист.

Бившият капитан на ЦСКА е поредният гост в подкаста на БФС. В близо едночасовия разговор Петров, който вече година и половина е начело на България U17, разказва за работата с едно от най-важните поколения за бъдещето на националния ни футбол и за уроците, които младите играчи получават още с първите си стъпки зад граница. Според него именно годините, в които талантите преминават от детско-юношеския към мъжкия футбол, могат да определят посоката на цялата им кариера.

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"Това, което се опитвам в момента да обясня на играчите, е, че тази и следващата година са най-важните във футболната им кариера. Единият път може да им даде възможност да стигнат до най-високо ниво, а в другия случай до 2-3 години да са се отказали. Знаете ли, сега от набор 2010 има доста хора, които излязоха в чужбина. Първият въпрос, който им задавам след месец-два, е дали има разлика. "Тренер, то няма нищо общо." А защо няма нищо общо? Защото тренировките са по два часа, всеки ден ходят на фитнес, има дисциплина. А защо не го правихте у нас - не знаят.

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Миналата година бяхме на лагер 20 дни, почти никой… Ако не ги накараме ние, треньорите, да влязат във фитнеса, няма да го направят. Набор 2010 имат повече професионалисти. Това е проблемът - нашите футболисти не са свикнали да работят. Ние с Жоро Илиев, който е в моя щаб, искаме повече от тях да станат добри футболисти. Да се развият и да отидат на най-високо ниво. Това е много сериозен проблем, върху който съвременните поколения трябва да се замислят. Няма как с един час тренировка на ден да станем футболисти, които да отидем да играем в чужбина или да сме основни играчи в националния отбор. От събуждането до лягането трябва да си професионалист."

Но разговорът далеч не остава само в настоящето. Светослав Петров се връща и към собствената си кариера, в която не липсват любопитни истории и моменти, способни да променят изцяло пътя на един футболист. Как в последния възможен момент се разминава с трансфер в Динамо (Киев)? Защо днес не пази тениските на Андрий Шевченко и Андреа Пирло? И как Милен Радуканов слага край на футболната му кариера?

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