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  3. Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

  • 10 сеп 2026 | 16:13
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Двамата играчи, които бяха изгонени по време на финала за Суперкупата на България - Макс Ебонг и Кристиан Димитров, получиха различни наказания. Халфът на ЦСКА "изгоря" за три мача, докато капитанът на Левски ще бъде аут само за следващия двубой, който е срещу Ботев (Враца).

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Припомняме, че към края на вчерашния сблъсък се получи меле между футболистите на двата отбора, а главният съдия Геро Писков показа червени картони на Ебонг и Димитров.

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От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

С наказание за една среща е и Христо Янев, който обаче така или иначе повече няма да води "армейците", след като подаде оставка. На негово място временно застава наставникът на третия тим на "червените" Даниел Моралес.

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