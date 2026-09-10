Ебонг "изгоря" за три мача, капитанът на Левски се размина само с един

Двамата играчи, които бяха изгонени по време на финала за Суперкупата на България - Макс Ебонг и Кристиан Димитров, получиха различни наказания. Халфът на ЦСКА "изгоря" за три мача, докато капитанът на Левски ще бъде аут само за следващия двубой, който е срещу Ботев (Враца).

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Припомняме, че към края на вчерашния сблъсък се получи меле между футболистите на двата отбора, а главният съдия Геро Писков показа червени картони на Ебонг и Димитров.

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С наказание за една среща е и Христо Янев, който обаче така или иначе повече няма да води "армейците", след като подаде оставка. На негово място временно застава наставникът на третия тим на "червените" Даниел Моралес.

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