Краев: Положението ни в групата е трагично, трябва да намерим къде се крие генералният проблем

Полузащитникът Андриан Краев говори след загубата с 0:3 от Исландия в Рейкявик. "Лъвовете" остават на последното място в своята група с едва една спечелена точка след първите три мача.

"Можеше да се играе футбол, топката беше бърза. Този път излязохме с ясен план за играта, знаехме какво правим на терена. Имахме някои ситуации още при 0:0. Допуснахме леки голове, всичко се обърка. Наистина трябва да намерим къде се крие генералният проблем. Губим детски с фрапантни грешки.

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Ние сме здрав отбор. Никой днес не се е пестил и крил. Всеки опита да даде максимума. В тънките ситуации трябва да отиграваме топката по-добре. На статични положения можеше да се представим по-добре.

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Със сигурност трябва да се опитаме да победим Люксембург. Положението ни в групата е трагично. Ако и там допуснем негативен резултат, ще стане още по-катастрофално. Нищо друго освен да отидем и да победим. Това ни трябва", заяви Краев.

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Снимки: Startphoto