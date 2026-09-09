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Сектор "Г" с красива хореография

  • 9 сеп 2026 | 18:52
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Сектор "Г" отново показа защо дербито между ЦСКА и Левски е едно от най-големите футболни събития в България. Феновете на „червените“ подготвиха впечатляваща хореография, с която превърнаха трибуната в море от червено, бяло и черно.

10 Левски : ЦСКА I

В центъра на хореографията бе огромният надпис „В бой да летим, враг да победим!“, който допълни мощната атмосфера преди и по време на двубоя.

13 Левски : ЦСКА III

Посланието е част от текста на „Шуми Марица“ – марш, превърнал се в национален химн на България до 1947 г.

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