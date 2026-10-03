Испания 1:0 Чехия, тотална доминация на "фуриите"

Испания и Чехия играят при резултат 1:0 в среща от Лигата на нациите. Ламин Ямал откри резултата в шестата минута.



Както преди няколко дни в Севиля, и днес в Овиедо, Родри показа големия трофей, спечелен през лятото на Световното първенство в Северна Америка. Купата му бе връчена от Хуан Мата и Санти Касорла.

Rodri présente le trophée de la Coupe du monde aux supporters d'Oviedo 🏆🇪🇸 pic.twitter.com/F4trFg03qE — Blaugranation (@Blaugranation_) October 3, 2026

Селекционерът на световните шампиони Луис де ла Фуенте направи цели девет промени от мача с Хърватия. Само Ламин Ямал и Алекс Баена запазиха мястото си в тима. Сред титулярите имаше двама дебютанти. Нападателят на Еспаньол Роберто Фернандес водеше атаката, а защитникът на Спортинг Иван Фреснеда действаше отдясно на отбраната. В тима се завърнаха Педри, Дани Олмо и Родри, които бяха резерви преди няколко дни. Давид Рая пък получи шанс на вратата на мястото на Унай Симон.

Промените сякаш не се отразиха сериозно на играта на Испания. "Фуриите" започнаха до доминират от самото начало, а Ямал можеше да се разпише още в първата минута. Той получи топката от Олмо, но стреля покрай вратата. Звездата на Барселона се реваншира в шестата минута, когато откри резултата след блестящо изпълнение, което накара Де ла Фуенте да се хване за главата. Попадението дойде малко по-късно от обичайния сценарий, след като Ямал се разписа във втората минута в последните два мача - срещу Англия и Хърватия.

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Снимки: Imago