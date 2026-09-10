Адалберт Зафиров: Ицо Янев излезе победител от цялата ситуация

Адалберт Зафиров коментира представянето на Христо Янев и начина, по който треньорът е преминал през сложната ситуация около ЦСКА през последните няколко месеца.

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"За мен Ицо Янев изигра много добре тая ситуация. Дефакто той излезе като победител от цялата тази сконфузна ситуация, която се беше получила през последните няколко месеца", заяви Зафиров в студиото на Sportal.bg след мача за Суперкупата между Левски и ЦСКА.

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Той определи случилото се като своеобразен прецедент, след като Янев подаде оставка.

"Наистина това е може би прецедент – треньор да си подаде оставката и след това футболистите да го мятат на ръце, да го носят на ръце. Това е малко странно".

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Зафиров обаче подчерта, че въпреки необичайната ситуация Янев напълно заслужава похвалите за постигнатото. "В интерес на истината Ицо Янев си заслужава похвалите от това, което е постигнал".

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