От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

От ЦСКА отправиха закачка към Левски след спечелената Суперкупа на България. "Армейците" спечелиха своето пето отличие, след като победиха вечния съперник с 4:2 в битката за трофея.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Отборът на Христо Янев направи запомнящ се обрат, след като изоставаше с 0:1 на почивката. През втората част Жоел Цварц се разписа на два пъти, едно попадение добави Стефано Сенси, а Алдаир си отбеляза автогол. Точни за "сините" пък бяха Сержиньо и Евертон Бала.

ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

"31 титли, 22 Купи на България ииии… 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа, армейци!", написаха от Борисовата градина.

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