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  3. Теодор Иванов: Новината за напускането на Христо Янев ни мотивира да играем за него

Теодор Иванов: Новината за напускането на Христо Янев ни мотивира да играем за него

  • 9 сеп 2026 | 21:04
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Теодор Иванов: Новината за напускането на Христо Янев ни мотивира да играем за него

Капитанът на ЦСКА – Теодор Иванов, беше много радостен след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Той заяви, че тимът му е играл за треньора Христо Янев, който напуска клуба.

31 Левски : ЦСКА I

„Това, което се случи с треньора, ни даде още по-голяма мотивация днес да излезем и да дадем всичко от себе си, за да го изпратим подобаващо с още един трофей. Първите 15-20 минути не влязохме добре в мача, но се стабилизирахме и вкарахме 4 гола на Левски. Поставям този успех на върха. Надявам се да имаме още такива моменти. Радвам се, че зарадвахме щаба и феновете. Важното е, че всички са щастливи“.

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