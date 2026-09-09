Теодор Иванов: Новината за напускането на Христо Янев ни мотивира да играем за него

Капитанът на ЦСКА – Теодор Иванов, беше много радостен след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Той заяви, че тимът му е играл за треньора Христо Янев, който напуска клуба.

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„Това, което се случи с треньора, ни даде още по-голяма мотивация днес да излезем и да дадем всичко от себе си, за да го изпратим подобаващо с още един трофей. Първите 15-20 минути не влязохме добре в мача, но се стабилизирахме и вкарахме 4 гола на Левски. Поставям този успех на върха. Надявам се да имаме още такива моменти. Радвам се, че зарадвахме щаба и феновете. Важното е, че всички са щастливи“.

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