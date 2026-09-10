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  3. ЦСКА вече е побеждавал Левски с 4:2, резултатът се повтаря 57 години по-късно

ЦСКА вече е побеждавал Левски с 4:2, резултатът се повтаря 57 години по-късно

  • 10 сеп 2026 | 09:46
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ЦСКА спечели Суперкупата на България, след като разби с 4:2 Левски в битката за трофея. Това обаче не е първият случай, в който "армейците" побеждават вечния съперник с този резултат.

На 1 ноември 1969 година, пред около 60 000 зрители на Националния стадион, ЦСКА Септемврийско знаме надделява над Левски-Спартак с 4:2 в двубой от 11-ия кръг на първенството. Точен на два пъти за тима, воден от Манол Манолов - Симолията, e Петър Жеков, а по един гол добавят Димитър Марашлиев и Димитър Якимов.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

За "сините" и двете попадения падат от дузпа. Първо Никола Котков се разписва за 1:2, а в заключителните минути на срещата Георги Аспарухов оформя крайния резултат.

ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година
ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

Снощи "армейците" спечелиха своята пета Суперкупа, след като осъществиха паметен обрат през второто полувреме. Сержиньо даде аванс на Левски в 40-ата минута, а след почивката Жоел Цварц (49', 70'), Стефано Сенси (65') и автогол на Алдаир (89') зарадваха феновете в секторите В и Г. В добавеното време на мача Евертон Бала (90+4') също записа името си сред голмайсторите.

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