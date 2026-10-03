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Хърватия 0:1 Англия, ранен гол на Хари Кейн и пропуск на Антъни Гордън

  • 3 окт 2026 | 19:01
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Хърватия 0:1 Англия, ранен гол на Хари Кейн и пропуск на Антъни Гордън

Хърватия и Англия играят при резултат 0:1 в Риека в среща от третия кръг на Лига "А" на Лигата на нациите. Хари Кейн откри резултата в осмата минута.

Двубоят в Риека се играе пред около 6000 зрители. Домакините са наказани заради расистки скандирания и на стадиона ще бъдат допуснати ученици заедно с възрастни придружители. На трибуните ще бъдат и 100 английски фенове, които получиха специално разрешение.

Томас Тухел е направил някои промени от мача с Чехия. Алекс Скот започва като титуляр за първи път за Англия, след като дебютира преди няколко дни. Джордан Пикфорд се завръща в стартовия състав, след като Джеймс Трафърд бе на вратата за предишните два мача. Джуд Белингам и Езри Конса също се завръщат в тима. Халфът на Реал Мадрид получи почивка, а бранителят пропусна двубоя с Чехия поради лека травма. Джаръл Куанса пък заменя Трент Александър-Арнолд. Хари Кейн отново ще води атаката, въпреки че за него това е трети мач в рамките на осем дни.

Лука Модрич е титуляр за хърватите. 41-годишната легенда остана резерва срещу Испания и игра само последните минути.

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Снимки: Imago

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