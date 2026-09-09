Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 14751
  • 71

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе разочарован от загубата на “сините” във финала за Суперкупата от ЦСКА. Специалистът пое отговорността за представянето на тима след почивката, когато тимът му допусна обрат и четири попадения във вратата си.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

“Поздравления за ЦСКА. Днес играхме два мача - преди и след почивката. През първото полувреме започнахме много добре и може би заслужавахме още един гол. През второто полувреме отговорността е моя. Играхме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават това представяне. Ако ние не играем на 100% имаме проблеми. Винаги трябва да даваме всичко. През второто полувреме това не бе така. Направихме доста грешки и съм доста разочарован. Факт е, че съперникът има качество и ако не влагаме енергията, която е необходима, няма как да победим. Всичко е в подхода. Можем да загубим, но не и с такова отношение. Нашата философия остава мач за мач. Определено днес е труден ден - да загубиш финал срещу такъв съперник. Много сме ядосани, но и ние сме хора. Трябва да погледнем с разбиране, за да не повтаряме това представяне”, каза Веласкес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Георги Костадинов: Ще направим нужния анализ

Георги Костадинов: Ще направим нужния анализ

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 3497
  • 23
Жордао засипа Янев със суперлативи и заяви: Борихме се един за друг и накрая виждате резултата

Жордао засипа Янев със суперлативи и заяви: Борихме се един за друг и накрая виждате резултата

  • 9 сеп 2026 | 21:20
  • 2066
  • 8
Варна даде старт на турнирите по плажен футбол за юноши

Варна даде старт на турнирите по плажен футбол за юноши

  • 9 сеп 2026 | 21:15
  • 1123
  • 0
Питас: Показахме, че не се страхуваме от никого

Питас: Показахме, че не се страхуваме от никого

  • 9 сеп 2026 | 21:15
  • 3319
  • 7
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 26736
  • 186
Червен триумф и еуфория: Христо Янев полетя в небето под скандирания „Ицо Янев“ след успеха над Левски

Червен триумф и еуфория: Христо Янев полетя в небето под скандирания „Ицо Янев“ след успеха над Левски

  • 9 сеп 2026 | 21:09
  • 2262
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 251569
  • 1100
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 70755
  • 70
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 26736
  • 186
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 210368
  • 62
Ливърпул 1:1 Атлетико Мадрид, равенство на почивката

Ливърпул 1:1 Атлетико Мадрид, равенство на почивката

  • 9 сеп 2026 | 22:51
  • 5033
  • 12