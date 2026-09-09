Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

  • 9 сеп 2026 | 21:12
  • 6468
  • 26

Наставникът на ЦСКА Христо Янев бе много доволен от спечелването на Суперкупата след победата над Левски. Специалистът е на мнение, че “червените” са показали, че “сините” не са такова страшилище, според него. Треньорът не коментира решението си от вчера да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

“Поговорихме за важните неща. Ставаше въпрос за характер и oт какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата. Показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват и “синият” балон започва да се пука. ЦСКА играе много добър футбол. Трябва малко повече търпение и да се покаже. Не си избирам дните, в които ще работя. Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор. Оставете хората да работят в клуба, за да го изведат до необходимото ниво. Подкрепяйте отбора, ние се нуждаем от подкрепа”, каза Янев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

МВР даде брифинг преди Левски - ЦСКА: 1700 полицаи охраняват дербито

  • 9 сеп 2026 | 15:30
  • 9253
  • 14
Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

Йорданка Христова се разплакала на пресконференцията на Христо Янев

  • 9 сеп 2026 | 14:53
  • 9184
  • 18
Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

Феновете на Локо решават как да изгонят Крушарски, насрочиха обща среща

  • 9 сеп 2026 | 14:28
  • 2075
  • 13
Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

Цварц и Брахими се завръщат за важния сблъсък - ето футболистите, на които ще разчита Христо Янев в последния си мач

  • 9 сеп 2026 | 13:43
  • 7431
  • 11
Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

Локомотив продължава с подготовката за дербито на Пловдив

  • 9 сеп 2026 | 13:09
  • 978
  • 2
Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

Левски с Петко Христов срещу ЦСКА (групата на "сините")

  • 9 сеп 2026 | 13:08
  • 9235
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 227351
  • 888
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 54710
  • 50
Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

Веласкес: Отговорността за играта след почивката е моя

  • 9 сеп 2026 | 21:29
  • 395
  • 0
Барселона 5:1 Фейенорд, първи гол на Габриел Жезус

Барселона 5:1 Фейенорд, първи гол на Габриел Жезус

  • 9 сеп 2026 | 20:50
  • 13889
  • 5
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 9 сеп 2026 | 07:35
  • 205957
  • 62