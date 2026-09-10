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ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

  • 10 сеп 2026 | 12:18
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ЦСКА отново излезе едни гърди пред вечния съперник Левски по отношение на спечелените трофеи. С вчерашния триумф за Суперкупата на България "армейците" прибавиха своето 58-о отличие във витрината си и оставиха "сините" с едно по-малко.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Както е известно, ЦСКА е рекордьор по спечелени шампионски титли - 31. "Червените" имат 22 Купи, а вече и 5 Суперкупи на страната.

От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа
От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

Левски има 57 трофея - по 27 са титлите и Купите на България, а три са Суперкупите. На трето място се нарежда Лудогорец със своите 27 отличия - 14 титли, 4 Купи и 9 Суперкупи.

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