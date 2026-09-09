ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

ЦСКА за първи път от 1989 година насам вкара четири гола във вратата на Левски в рамките на един мач.

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Последният случай, в който „червените“ достигат тази граница във Вечното дерби, е на 1 октомври 1989 година. Тогава ЦСКА побеждава Левски с 5:0.

Големият герой в срещата е Христо Стоичков, който реализира четири от петте попадения за своя отбор. Трифон Иванов открива резултата, а Стоичков се разписва четири пъти след почивката.

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Оттогава ЦСКА не беше успявал да вкара четири гола в един мач срещу Левски. Днес възпитаниците на Христо Янев постигнаха успех с 4:2 над „сините“ във финала за Суперкупата на България.

След повече от три десетилетия ЦСКА отново достигна до четири попадения срещу вечния си съперник.

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