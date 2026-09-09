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  3. ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

  • 9 сеп 2026 | 20:40
  • 2010
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ЦСКА за първи път от 1989 година насам вкара четири гола във вратата на Левски в рамките на един мач.

31 Левски : ЦСКА I

Последният случай, в който „червените“ достигат тази граница във Вечното дерби, е на 1 октомври 1989 година. Тогава ЦСКА побеждава Левски с 5:0.

Големият герой в срещата е Христо Стоичков, който реализира четири от петте попадения за своя отбор. Трифон Иванов открива резултата, а Стоичков се разписва четири пъти след почивката.

35 Левски 2:4 ЦСКА III

Оттогава ЦСКА не беше успявал да вкара четири гола в един мач срещу Левски. Днес възпитаниците на Христо Янев постигнаха успех с 4:2 над „сините“ във финала за Суперкупата на България.

След повече от три десетилетия ЦСКА отново достигна до четири попадения срещу вечния си съперник.

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