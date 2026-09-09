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ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
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  3. Жордао засипа Янев със суперлативи и заяви: Борихме се един за друг и накрая виждате резултата

Жордао засипа Янев със суперлативи и заяви: Борихме се един за друг и накрая виждате резултата

  • 9 сеп 2026 | 21:20
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Един от капитаните на ЦСКА Бруно Жордао говори след спечелената Суперкупа срещу Левски с 4:2.

ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година
ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

„Чувствам се страхотно, както винаги казвам – финалите не се играят, те се печелят. Борихме се един за друг и накрая виждате резултата. Радваме се да празнуваме тук пред феновете“.

„Не започнахме по начина, по който искахме. През второто полувреме напълно променихме подхода си към мача. Ние отдавна казахме, че искаме да сме шампиони. Ще се борим. Феновете заслужават всичко това. И самият клуб го заслужава. И ако ние вярваме, може още този сезон да станем шампиони".

„Страхотен треньор! Христо Янев свърши отлична работа откакто дойде. Взехме купата, ще играем в Европа. И в днешния ден, който е последен за него, показахме, че сме едно семейство. Пожелавам му всичко най-добро“, завърши полузащитникът.

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