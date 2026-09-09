Божинов: Случват се такива мачове, по-добре днес, защото идват мачове с Ботев (Враца), Залцбург, Лудогорец

Бившият национал Валери Божинов също даде мнението си след мача между Левски и ЦСКА за Суперкупата.

„Искам да апелирам към футболистите на Левски: Горе главата има и такива мачове, има и такива звучни шамари. Случват се такива мачове. По-добре днес, защото идват мачове с Ботев (Враца), Залцбург, Лудогорец Ролята на Хулио ще бъде от много голямо значение“.

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„Не искам да говоря за съдийството, но имам някои забележки специално към ВАР. Да Левски загуби, но имаше някои неща от ВАР, които можеха да бъдат взети по по-добре преценка“, сподели Божинов.

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