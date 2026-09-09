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ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
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  2. ЦСКА
  3. Божинов: Случват се такива мачове, по-добре днес, защото идват мачове с Ботев (Враца), Залцбург, Лудогорец

Божинов: Случват се такива мачове, по-добре днес, защото идват мачове с Ботев (Враца), Залцбург, Лудогорец

  • 9 сеп 2026 | 21:03
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Бившият национал Валери Божинов също даде мнението си след мача между Левски и ЦСКА за Суперкупата.

„Искам да апелирам към футболистите на Левски: Горе главата има и такива мачове, има и такива звучни шамари. Случват се такива мачове. По-добре днес, защото идват мачове с Ботев (Враца), Залцбург, Лудогорец Ролята на Хулио ще бъде от много голямо значение“.

ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година
ЦСКА вкара 4 на Левски за първи път от 1989 година

„Не искам да говоря за съдийството, но имам някои забележки специално към ВАР. Да Левски загуби, но имаше някои неща от ВАР, които можеха да бъдат взети по по-добре преценка“, сподели Божинов.

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