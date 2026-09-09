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Вечните съперници Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата - Специалните ни гости очакват вашите въпроси
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Битката за Суперкупата: 11-те на Левски и ЦСКА - двата тима с всичко най-добро, дебютант при "червените"

  • 9 сеп 2026 | 17:18
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Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Левски и ЦСКА излизат в двубоя за Суперкупа на България на Националния стадион "Васил Левски". Началото на битката между "сините" и "червените" ще бъде дадена в 18:30 часа с първия съдийски сигнал на Геро Писков. При равен резултат в редовното време няма да се играят две продължения, а ще се прибегне веднага до изпълнения на дузпи.

Шампионите влизат в дербито след серия от осем поредни победи в първенството - момчетата на Хулио Веласкес са в подем, като до момента са допуснали четири попадения по родните терени. Паралелно с това "сините" са част и от основната схема в Лига Европа. Горещата новина при носителите на Купата дойде вчера от Христо Янев. Наставникът на ЦСКА обяви емоционално решението си в началото на пресконференцията преди мача за Суперкупата. Бившият национал заяви, че мачът срещу Левски ще бъде последният му начело на неговия любим отбор.

Двата тима залагат на всичко най-добро сред възможните футболисти. Наставникът на "сините" Хулио Веласкес е поставил на вратата Светослав Вуцов и пред него Майкон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Алдаир. В халфовата линия ще са Гашпер Търдин, Марко Груич и Сержиньо. В предни позиции ще е Рейналдо, подпомаган от Армстронг Око-Флекс и Евертон Бала по двата фланга.

Христо Янев залага на Фьодор Лапоухов и пред него трио в защита Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен и новото попълнение Диниш Алмейда, който ще дебютира за "червените". По фланговете ще са Дейвид Пастор и Анжело Мартино, а в центъра на халфовата линия са Стефано Сенси, Макс Ебонг и Джеймс Ето'о. В предни позиции пък ще е двойката Йоанис Питас и Жоел Цварц.

ЛЕВСКИ - ЦСКА

Левски: 92. Вуцов, 3. Майкон, 50. Димитров, 4. Макун, 21. Алдаир, 18. Търдин, 8. Груич, 35. Сержиньо, 11. Око-Флекс, 17. Евертон, 7. Рейналдо

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 4. Алмейда, 14. Иванов, 5, Гбамен, 17. Мартино, 8. Сенси, 7. Ебонг, 99. Етоо, 28. Питас, 10. Цварц

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