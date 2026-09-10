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  3. За пет месеца Папазки изравни по трофеи деветте години на Ганчев в ЦСКА

За пет месеца Папазки изравни по трофеи деветте години на Ганчев в ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 13:46
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Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

След като спечели Купа на България през месец май, снощи ЦСКА срази Левски с 4:2 за Суперкупа на България. След триумфа срещу Локомотив (Пловдив) през пролетта собственикът на армейския клуб Валтер Папазки излезе със съобщение до червената общност: "Това е само началото".

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи
ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

Сметката показва, че за последните пет месеца бизнесменът изравни по трофеи своя предшественик Гриша Ганчев, който беше бос на ЦСКА между 2015 и 2024 г. По времето на Ганчев отборът от Борисовата градина спечели два пъти Купа на България - срещу Монтана през 2016 г. и срещу Арда (Кърджали) през 2021 г.

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