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  3. От ЦСКА: Ден за историята! Една червена страст, която не може да бъде описана с думи

От ЦСКА: Ден за историята! Една червена страст, която не може да бъде описана с думи

  • 10 сеп 2026 | 15:55
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ЦСКА публикува емоционално видео от вчерашния успех срещу Левски за Суперкупата на България. "Армейците" спечелиха трофея, след като победиха тима на Хулио Веласкес с 4:2. До почивката "червените" изоставаха в резултата, но през второто полувреме отбелязаха четири гола, които им донесоха отличието.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

"Ден за историята! Вчера заедно изживяхме още един специален момент. Една битка, една червена страст, която не може да бъде описана с думи.

На терена оставихме всичко, а от трибуните усетихме вашата невероятна подкрепа. Благодарим ви за гласа, емоцията, вярата и за това, че отново бяхме едно цяло. Това е ЦСКА!", написаха от клуба.

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