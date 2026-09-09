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  3. Георги Костадинов: Ще направим нужния анализ

Георги Костадинов: Ще направим нужния анализ

  • 9 сеп 2026 | 21:29
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Спортният директор на Левски – Георги Костадинов, сподели, че в клуба ще направят нужния анализ след поражението с 2:4 във финала за Суперкупата от ЦСКА.

42 Левски 2:4 ЦСКА III

„Нашите грешки, за съжаление, бяха наказани. Тепърва ще правим подробни анализи на второто полувреме. Всички, които познават отбора, знаят, че за първи път се случва такава амплитуда в представянето на отбора. Надявам се отборът да покаже характер и да стане още по-силен. Казах на отбора, че в хубавите моменти е лесно да сме заедно, но в трудните трябва да останем обединени. Не смятам, че сме подценили съперника. Знаем, че когато не сме на 100 процента, страдаме. Кристиан Димитров не е ударил съперника“.

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