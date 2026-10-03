Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

Вратарят Димитър Митов, който остана неизползвана резерва срещу Исландия, сподели искрените си чувства след неприятната загуба с 0:3. Националният ни отбор остава без победа в Лигата на нациите, а родният страж не скри разочарованието си от последните резултати на тима.

"Неприятна загуба за нас. Смятам, че влязохме в мача добре. Можеше да се представим по-добре в атакуващата фаза. Като цяло можеше да се представим много по-добре. Закономерно загубихме.

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Знаете, че в момента ситуацията не е хубава. Ние сме хората, които трябва да направим така, че да излезем от нея. Представляваме една красива държава. Трябва да дадем много повече от това, което показваме. Знаем, че можем много повече. Не се предаваме. Знаем, че можем повече. Надявам се да се подобрят резултатите и да покажем едно по-добро ниво.

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Никога не е хубаво, когато някой си губи работата. Този човек е дал много от времето си, за да ни подготви по възможно най-добрия начин. Във футбола в 90% от случаите треньорите губят работата си. Така е във футбола. Времето минава много бързо и не трябва да мислим какво се е случило в миналото, а какво ще се случи сега. Ние сме главните виновници. Ние излизаме на терена и трябва да покажем по-добро лице.

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Става прекалено много. Това е тъжната страна. Имаме качества. В момента не можем да се сработим като отбор. Трябва да продължаваме да вярваме. Не можем да навеждаме главите. Това е най-лесното. Когато стената е зад теб, единственият път е напред. Трябва да намерим начин да седнем да си поговорим искрено. Да си кажем неща, които може би някои хора не искат да чуем. Ние сме едно цяло. Ти представляваш България и всеки от нас иска да се представяме по-добре. Искаме България да побеждава. Няма по-хубаво от това, когато футболът ни върви напред. Това си зависи само от нас.

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Много тежък мач за един вратар. Не е приятно, когато отборът губи. Нищо не можеше да направи за головете. Понякога просто трябва да кажеш "браво" на нападателя. Трябва да се защитаваме много по-добре и ситуациите пред нашата врата да станат по-малко.

Разбира се, че ми се иска да играят. Но това е решение на треньор. Трябва да бъдеш отборен играч", каза Митов.

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