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ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
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  3. Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА с купата и новината за новия стадион

Валентин Илиев: Поздравявам всички в ЦСКА с купата и новината за новия стадион

  • 9 сеп 2026 | 20:56
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Спортният директор на ЦСКА – Валентин Илиев сподели емоцията си след успеха с 4:2 над Левски във финала за Суперкупата на България. Той не пожела да коментира напускането на наставника Христо Янев.

31 Левски : ЦСКА I

„Костваше много усилия и характер. Поздравявам отбора за характера. Изключителна емоция и страхотна победа. Поздравявам всички, които са свързани с отбора. Днес е още един много хубав празник за нас – визирам нашия дом. Надявам се в най-скоро време да се върнем там. Поздравявам момчетата още веднъж. Нека се израдват на тези две хубави новини днес. Нека всички тези хора на терена и на трибуните да се израдват с това, което постигнахме днес и за стадиона. От утре можем да говорим за всяка друга тема“.

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