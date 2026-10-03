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Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
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Временният наставник на националния отбор Атанас Рибарски бе разочарован от поражението с 0:3 от Исландия. Специалистът е на мнение, че отборът ни е започнал добре мача, но първият гол на съперника е променил поведението на тима.

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“Тежка загуба. Видях желание и амбиция и до един момент се получаваше, но първият гол ни пречупи и ни накара да бъдем припряни. Лесно ни преодоляваха по фланговете, но го коригирахме на полувремето. Имаше някакво подобрение, но минимално. Започнахме по детски загуби на топката без натиск, но вторият и третият гол не отиват на нивото на футболистите, защото продължавам да твърдя, че те имат качества. Задълбочават се кадровите проблеми, защото няма да можем да използваме някои играчи срещу Люксембург. Нямаме време, утре пътуваме и да си заравяме главата в пясъка, проблемите няма да се решат сами. Илия днес не трябваше да вземе участие, но сам изяви желание да играе. Адмирации за такъв тип поведение, но трябва да го видим и от останалите. В националния отбор най-големият проблем е времето. За няколко дни не могат да се изградят връзки”, каза Рибарски.

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