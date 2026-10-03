Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Ударно начало за шампионите!

  • 3 окт 2026 | 16:00
  • 1622
  • 0

Балкан и Черно море Навибулгар играят помежду си в “Арена Ботевград” в мача за Суперкупата на България.

През миналия сезон Балкан стана шампион в Sesame НБЛ, докато варненци триумфираха за втори пореден път с Купата на България.

И в двата тима има много промени - както в съставите, така и на треньорската скамейка. Сръбският специалист Богдан Караичич бе назначен за старши треньор на Балкан, като ще носи отговорността, но на практика ще работи съвместно с поелия в хода на миналия сезон тима Йован Попович.

Черно море Навибулгар пък се раздели с наставника Васил Евтимов и го замени с гръцкия специалист Фотис Такианос.

В състава на Балкан се завръща Павлин Иванов, докато Димитър Димитров пропуска срещата. Получилият сериозна контузия в двубоя с Рациофарм Улм в ЕвроКъп по-рано тази седмица Иван Алипиев пък се появи с патерици в залата.

Първа част:

Тройки на Дарнел Едж и Иван Спиров дадоха летящ старт на шампионите в мача, а Джаванте Маккой не след дълго направи резултата 8:0.

Стартови състави:

Балкан: 0.Дейвид Оквера, 1.Дарнел Едж, 3.Александър Стоименов, 13.Джаванте Маккой, 91.Иван Спиров

Черно море Навибулгар: 0.Къртис Джоунс, 8.Николай Стоянов, 10.Реми Абел, 15.Цветомир Чернокожев, 24.Андрей Иванов

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Николай Рашков в най-големия подкаст за европейски баскетбол: Идването на Евролигата в София е нещо огромно

Николай Рашков в най-големия подкаст за европейски баскетбол: Идването на Евролигата в София е нещо огромно

  • 3 окт 2026 | 15:36
  • 567
  • 0
Анадолу Ефес реагира светкавично и намери заместник на Майк Джеймс

Анадолу Ефес реагира светкавично и намери заместник на Майк Джеймс

  • 3 окт 2026 | 14:19
  • 616
  • 0
Балкан и Черно море сблъскват сили във финала за Суперкупата на България

Балкан и Черно море сблъскват сили във финала за Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 07:30
  • 2330
  • 14
Локо Пловдив срещу Миньор 2015 е финалът на баскетболния турнир в памет на Пенка Стоянова

Локо Пловдив срещу Миньор 2015 е финалът на баскетболния турнир в памет на Пенка Стоянова

  • 3 окт 2026 | 01:02
  • 1592
  • 0
Шест мача затвориха третия кръг в Евролигата

Шест мача затвориха третия кръг в Евролигата

  • 2 окт 2026 | 23:33
  • 5320
  • 1
Рилски спортист се наложи над Берое в контролна среща

Рилски спортист се наложи над Берое в контролна среща

  • 2 окт 2026 | 20:44
  • 1317
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 5368
  • 4
България гони дивото в Рейкявик

България гони дивото в Рейкявик

  • 3 окт 2026 | 07:30
  • 13371
  • 82
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 14194
  • 11
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 7149
  • 73
Плановете за обжалване на Ман Сити понасят нов удар

Плановете за обжалване на Ман Сити понасят нов удар

  • 3 окт 2026 | 10:31
  • 9779
  • 22