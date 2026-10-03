Ударно начало за шампионите!

Балкан и Черно море Навибулгар играят помежду си в “Арена Ботевград” в мача за Суперкупата на България.

През миналия сезон Балкан стана шампион в Sesame НБЛ, докато варненци триумфираха за втори пореден път с Купата на България.

И в двата тима има много промени - както в съставите, така и на треньорската скамейка. Сръбският специалист Богдан Караичич бе назначен за старши треньор на Балкан, като ще носи отговорността, но на практика ще работи съвместно с поелия в хода на миналия сезон тима Йован Попович.

Черно море Навибулгар пък се раздели с наставника Васил Евтимов и го замени с гръцкия специалист Фотис Такианос.

В състава на Балкан се завръща Павлин Иванов, докато Димитър Димитров пропуска срещата. Получилият сериозна контузия в двубоя с Рациофарм Улм в ЕвроКъп по-рано тази седмица Иван Алипиев пък се появи с патерици в залата.

Първа част:

Тройки на Дарнел Едж и Иван Спиров дадоха летящ старт на шампионите в мача, а Джаванте Маккой не след дълго направи резултата 8:0.

Стартови състави:

Балкан: 0.Дейвид Оквера, 1.Дарнел Едж, 3.Александър Стоименов, 13.Джаванте Маккой, 91.Иван Спиров

Черно море Навибулгар: 0.Къртис Джоунс, 8.Николай Стоянов, 10.Реми Абел, 15.Цветомир Чернокожев, 24.Андрей Иванов

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Снимки: Sportal.bg