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  3. Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

  • 9 сеп 2026 | 21:57
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Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров също беше един от хората, които споделиха мнението си след спечелената Суперкупа на ЦСКА срещу Левски с 4:2.

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„Благодаря на всички в клуба. Най-вече на треньора. Ако трябва да категоризирам мача – със сигурност първото полувреме не беше нашето, не показахме това на което сме способни. Второто показахме що за отбор е ЦСКА. Напълно заслужена Суперкупа“.

„Вероятност има мача с Монако да се играе на новата „Армия“. Не искам да давам крайни оценки и крайни дати. Нека бъдем смирени за още няколко дни. Има и други процедури освен акт 16, които трябва да минат. Правим всичко възможно да влезем колко се може по-бързо на „Армията“ не само в шампионата, но и в Лига Европа“, разкри Александров.

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„Тестов мач така или иначе трябва да има по регулациите на УЕФА, за да може да се уверят, че всички системи работят. Трябва да се определи само правилната дата за такъв мач. За да не излиза информация от клуба значи не сме готови да я дадем“, разкри техническият директор относно кой може да е потенциалния съперник на ЦСКА за откриващия мач.

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