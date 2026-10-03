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Атанас Илиев след 0:3 от Исландия: Стояхме доста добре днес

  • 3 окт 2026 | 21:06
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Централният нападател на България - Атанас Илиев, говори след тежкото поражение с 0:3 от Исландия в мач от Лига на нациите, игран в Рейкявик.

Кошмарната есен за България продължава
Кошмарната есен за България продължава

"Тежка загуба, но видях много голямо себераздаване. Изпуснахме ситуации да отбележим гол. Направихме много хубава атака, но моят удар бе над вратата. Трябва да подобрим контрола над топката и да стреляме повече към вратата. Стояхме доста добре днес, но допуснахме фрапантни грешки и голове", заяви нападателят на България.

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