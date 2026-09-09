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ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
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  3. Героят Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира

Героят Цварц: Играхме за Христо Янев! Той знае какво е ЦСКА и ни мотивира

  • 9 сеп 2026 | 20:46
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Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц вкара два гола във вратата на Левски за успеха с 4:2. Той сподели, че тимът му е играл за наставника Христо Янев, който напуска отбора.

35 Левски 2:4 ЦСКА III

„Беше красив мач за ЦСКА. Играхме и за треньора, който каза, че ще напусне. Беше тежък мач. Тежък съперник. Свършихме отлична работа. Никога не трябва да ни подценяват. И днес показахме защо. Взехме суперкупата, играхме като отбор и направихме всичко, както трябва. Христо Янев знае какво е ЦСКА и ни мотивира. Благодаря на феновете за подкрепата. Обичаме ви!“.

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