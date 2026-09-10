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Стоян Орманджиев: Вратите за Христо Янев винаги ще бъдат отворени в ЦСКА

  • 10 сеп 2026 | 10:14
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Бившият директор на ЦСКА Стоян Орманджиев коментира бъдещето на Христо Янев и мястото му в историята на клуба след края на мача за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА.

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"Виждам една ситуация, която много рядко се вижда в световния футбол. Треньор, който е напуснал, да бъде носен на ръце и да се вика неговото име", заяви Орманджиев в студиото на Sportal.bg.

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Той подчерта успехите на Янев начело на ЦСКА и възможността специалистът отново да се завърне в клуба.

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"Ицо Янев спечели трофеи с ЦСКА и това завинаги ще остане в неговата визитка. Той и неговият щаб могат да си тръгнат с високо вдигната глава. Вратите за Христо Янев винаги ще бъдат отворени. Според мен не само след този мач, а като цяло – един ден отново да се върне в ЦСКА. Нарежда се до други големи имена от гледна точка на спечелените трофеи", каза още Орманджиев.

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