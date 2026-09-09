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ЦСКА смаза Левски през второто полувреме - коментирайте с гостите ни в студиото
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  3. Червен триумф и еуфория: Христо Янев полетя в небето под скандирания „Ицо Янев“ след успеха над Левски

Червен триумф и еуфория: Христо Янев полетя в небето под скандирания „Ицо Янев“ след успеха над Левски

  • 9 сеп 2026 | 21:09
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ЦСКА победи вечния съперник Левски с 4:2 в зрелищен мач за Суперкупата на България, но една от големите истории на вечерта се разигра след последния съдийски сигнал.

Цялото напрежение, натрупано около лагера на „армейците“, избухна в невиждана вълна от чиста, неподправена радост и тотална признателност към старши треньора.

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА
Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Играчите на ЦСКА оградиха Христо Янев и започнаха бурно да го подхвърлят във въздуха.

Докато играчите подхвърляха своя треньор, от трибуните „червените“ фенове на стадиона се обединиха със скандирания:„Ицо Янев! Ицо Янев!“

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