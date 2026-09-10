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  3. "Анализът на Нико Петров": Левски нямаше пулс през второто полувреме

"Анализът на Нико Петров": Левски нямаше пулс през второто полувреме

  • 10 сеп 2026 | 15:33
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"Левски загуби Суперкупата на България, но по-болезненото от 2:4 срещу ЦСКА не е самият резултат. Болезнено е как "сините" изпуснаха мача от ръцете си. Отбор, който до почивката изглеждаше уверен и контролираше събитията, след нея просто загуби пулса си. И причината се виждаше с просто око – умората. Левски започна да закъснява. Да губи единоборства. Да оставя пространства. Да не стига навреме до човека с топката. Агресията изчезна, а без нея натискът на ЦСКА постепенно превърна "сините" в отбор, който само се опитва да оцелее. Най-видимо това пролича при Майкон и Бала.

ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи
ЦСКА отново е пред Левски по спечелени трофеи

Когато краката натежаха, дистанциите до противника започнаха да се увеличават. А срещу отбор, който те притиска постоянно и не ти позволява спокойно да изнесеш топката, това е смъртоносно. Левски има сериозен проблем, когато бъде пресиран високо и агресивно. Когато човекът с топката няма време да вдигне глава, да намери решение и да подаде спокойно, "сините" започват да грешат. А ЦСКА усети това.

Левски отлага мача с Лудогорец
Левски отлага мача с Лудогорец

После дойде и другият проблем – липсата на лидер, който да спре пропадането. Когато ЦСКА натисна и натика Левски в собствената му половина, нямаше футболист, който да каже: "Стига! Излизаме". Нямаше човек, който да свали напрежението, да задържи топката, да спечели фаул, да поведе останалите. И когато умората се срещне с липсата на агресия, а към тях се добави липсата на лидерство, идват грешките.

38 Левски 2:4 ЦСКА I

Точно това се случи при головете на ЦСКА. Първият и третият не са просто отделни епизоди. Те са симптом. Симптом на отбор, който вече не успява да реагира навреме, да скъсява дистанциите и да играе с необходимата концентрация и енергия. ЦСКА не просто обърна резултата. ЦСКА усети, че Левски е свършил физически и психически. И го довърши". Това беше мнението на анализатора Николай Петров.

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