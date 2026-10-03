Исландия 0:0 България, дъжд, "Българи, юнаци" и исландски барабани

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Исландия и България играят при 0:0 в мача от Лига на нациите в Рейкявик.

Атанас Рибарски, който дебютира като национален селекционер, заложи на Атанас Илиев за централен нападател. 41-годишният специалист повика голмайстора на ЦСКА 1948, след като наследи Александър Димитров начело на тима. Апропо, дикторката на стадион "Лаугардалсволур" се измъчи сериозно, докато произнасяше българските фамилии.

На вратата застана отново Даниел Наумов, а а пред него защитата беше непроменена: Иван Турицов, Кристиан Димитров, Стефан Велков и Димитър Велковски.

В средата на терена стартира Андриан Краев, който не се включи в предишните две срещи. Другите двама бяха Илия Груев и Асен Чандъров. По крилата на Атанас Илиев помагаха Георги Русев и Лукас Петков, който се завърна на позицията, на която играе в Бундеслигата.

Илия Груев с мач номер 30 с екипа на България

Мачът започна при много неприятни метеорологични условия - ситен непрекъснат дъжд и студен вятър. На трибуните имаше около 4000 души, в т.ч. агитка от около 30 българи, като на едно място беше опънат роден трибагреник с надпис Миньор (Перник). Интересно е, че в осмата минута на "Лаугардалсволур" продължаваха да влизат зрители.

Двубоят започна с опасна акция на Георги Русев по лявото крило, след което исландците сътвориха три-четири центрирания пред нашата врата, но до голова ситуация не се стигна. В 13-ата минута публиката направи първото си "Викингско пляскане", станало известно на Евро 2016.

Исландия 0:0 България

Стартовите състави:

България: 1. Даниел Наумов, 19. Иван Турицов, 5. Кристиан Димитров, 13. Стефан Велков, 21. Димитър Велковски, 8. Андриан Краев, 14. Асен Чандъров, 4. Илия Груев, 20. Лукас Петков, 11. Георги Русев, 9. Атанас Илиев.

Исландия: 12. Хакон Рафн Валдимарсон, 18. Микаел Андерсон, 17. Арон Гунарсон, 23. Хьордур Магнусон, 19. Микаел Елертсон, 6. Андри Фанар Балдурсон, 7. Хакон Арнар Харалдсон, 8. Исак Йоханесон, 11. Йон Торстейнсон, 9. Ори Оскарсон, 21. Арнор Сигурдсон.

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