Джанлоренцо Бленджини и Милано тръгнаха с ударна победа в Италия

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини записа отличен официален дебют начело на женския Нумия Веро Волей (Милано). Воденият от Бленджини тим надигра категорично като домакин Ил Бизонте (Флоренция) с 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в откриващия мач от първия кръг на новия сезон в италианнската Серия А1, игран тази вечер пред близо 5000 зрители в зала "Алианц Клауд".

Джанлоренцо Бленджини преди старта на сезона с Милано: Началото на шампионата носи особен чар

Във втория кръг Милано ще гостува на Кбф Балдучи Хр (Мачерата), с националката Микаела Стоянова в състава. Срещата е следващата неделя (11 октомври) от 17,00 часа българско време.

Над всички за Милано бе звездата Паола Егону със страхотните 27 точки (2 аса и 56% ефективност в атака - +19) и закономерно бе избрана за MVP на мача. Калия Лейниър и Анна Данези добавиха скромните 8 и 7 точки за победата.

За тима на Флоренция аржентинската националка Бианка Куньо реализира 16 точки (44% ефективност в атака - +7).

Снимки: legavolleyfemminile.it

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google