Девня обърна Устрем

В Девня, едноименния тим се наложи с 2:1 над Устрем (Дончево). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана здрав и нервен двубой. Георги Георгиев даде преднина на гостите още в началните минути. До края на първото полувреме, от Устрем поискаха на два пъти дузпи, а и червен картон за играч на домакините. Съдията обаче подмина безмълвно претенциите им. Играчите на Девня достигнаха до победния обрат през втората част с головете на Пламен Иванов и Олександър Муханьов. Уцелиха и два пъти гредите на противниковата врата.

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