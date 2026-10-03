Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Девня

Девня обърна Устрем

  • 3 окт 2026 | 19:44
  • 352
  • 0
Девня обърна Устрем

В Девня, едноименния тим се наложи с 2:1 над Устрем (Дончево). Срещата е от осмия кръг на Североизточната Трета лига. Стана здрав и нервен двубой. Георги Георгиев даде преднина на гостите още в началните минути. До края на първото полувреме, от Устрем поискаха на два пъти дузпи, а и червен картон за играч на домакините. Съдията обаче подмина безмълвно претенциите им. Играчите на Девня достигнаха до победния обрат през втората част с головете на Пламен Иванов и Олександър Муханьов. Уцелиха и два пъти гредите на противниковата врата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 20610
  • 13
Фратрия разби Балкан и чака Враца

Фратрия разби Балкан и чака Враца

  • 3 окт 2026 | 15:50
  • 1205
  • 1
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 25924
  • 17
Септември взе вратар от Спартак (Варна)

Септември взе вратар от Спартак (Варна)

  • 3 окт 2026 | 15:06
  • 1615
  • 0
Спартак (Варна) направи полезна проверка

Спартак (Варна) направи полезна проверка

  • 3 окт 2026 | 14:38
  • 1571
  • 0
Славия победи Ботев (Враца) в контрола

Славия победи Ботев (Враца) в контрола

  • 3 окт 2026 | 14:36
  • 1527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исландия 3:0 България, блестящ Наумов спаси дузпа

Исландия 3:0 България, блестящ Наумов спаси дузпа

  • 3 окт 2026 | 20:45
  • 48870
  • 353
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 20610
  • 13
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 10491
  • 12
Хърватия 0:7 Англия, Морган Роджърс със седмия гол

Хърватия 0:7 Англия, Морган Роджърс със седмия гол

  • 3 окт 2026 | 20:16
  • 8144
  • 21
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 25924
  • 17
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 13908
  • 119