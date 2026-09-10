Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

Бившият национал Благой Георгиев коментира представянето на Левски след края на двубоя за Суперкупата срещу ЦСКА. Георгиев говори в студиото на Sportal.bg.

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"Ако това е един звучен шамар, малко да се осъзнаят, защото малко се позабравиха в Левски. Изиграли са няколко силни мача в Европа и с не толкова силни съперници в България. Но идва един ЦСКА и ти вкарва четири гола за едно полувреме. Има потенциал този отбор, има добър треньор, но два-три мача да направят такива и всичко се преобръща. Във физиономията на Веласкес се виждаше една безпомощност. Затова отвътре хората, които трябва да помогнат, трябва да тръгнат и да дръпнат отбора", заяви Георгиев.

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