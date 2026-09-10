Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

Благо Георгиев: В Левски малко се позабравиха! Не бяха това, което сме свикнали да гледаме

  • 10 сеп 2026 | 10:03
  • 4592
  • 3

Бившият национал Благой Георгиев коментира представянето на Левски след края на двубоя за Суперкупата срещу ЦСКА. Георгиев говори в студиото на Sportal.bg.

Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват
Янев: "Синият" балон се пука - показахме, че Левски не е такова страшилище, каквото го изкарват

"Ако това е един звучен шамар, малко да се осъзнаят, защото малко се позабравиха в Левски. Изиграли са няколко силни мача в Европа и с не толкова силни съперници в България. Но идва един ЦСКА и ти вкарва четири гола за едно полувреме. Има потенциал този отбор, има добър треньор, но два-три мача да направят такива и всичко се преобръща. Във физиономията на Веласкес се виждаше една безпомощност. Затова отвътре хората, които трябва да помогнат, трябва да тръгнат и да дръпнат отбора", заяви Георгиев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Бонман се разминал с трансфер в Италия

Бонман се разминал с трансфер в Италия

  • 10 сеп 2026 | 09:21
  • 958
  • 2
Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

Японските инвеститори се отдалечават от Локо (Пловдив)

  • 10 сеп 2026 | 09:09
  • 1321
  • 4
От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

От ЦСКА: 4 е хубаво число, но ние добавяме своята 5-а Суперкупа

  • 10 сеп 2026 | 09:05
  • 3045
  • 29
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – дъжд от голове и изразителни победи в групата

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните – дъжд от голове и изразителни победи в групата

  • 10 сеп 2026 | 09:00
  • 572
  • 0
Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

Мишо Александров: Напълно заслужена Суперкупа

  • 9 сеп 2026 | 21:57
  • 4156
  • 6
Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

Уцелиха с бутилка в главата пресаташето на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 21:52
  • 8060
  • 18
Виж всички

Водещи Новини

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

Паметен червен обрат с четири гола срещу Левски донесе Суперкупата на ЦСКА

  • 9 сеп 2026 | 20:29
  • 290156
  • 1550
Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

Левски пусна пакетни билети за мачовете в Лига Европа

  • 10 сеп 2026 | 10:35
  • 3296
  • 23
България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

България със супер старт на ЕвроВолей 2026 в София

  • 9 сеп 2026 | 20:30
  • 96678
  • 93
Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

Ливърпул с обрат и четвърта поредна победа срещу Атлетико Мадрид

  • 9 сеп 2026 | 23:54
  • 31087
  • 26
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 10 сеп 2026 | 08:00
  • 214987
  • 62
Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

Първият кръг в Шампионската лига приключва с нови 6 вълнуващи мача

  • 10 сеп 2026 | 07:40
  • 5748
  • 0