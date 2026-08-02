КОНКАКАФ също не спести тежки критики към Джани Инфантино

Футболната конфедерация на Северна, Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ) на практика също оттегли доверието си от президента на ФИФА Джани Инфантино. В официална позиция от организацията не пестят тежки критики към ръководството на ФИФА.

Напрежението ескалира след предложение на ФИФА за сделка с частни инвеститори. Планът предвиждаше продажба на миноритарни дялове в ново дружество, което да управлява търговските права и турнирите на световната централа, най-вече Световните първенства. Според Инфантино проектът е щял да „ускори“ развитието на футбола, като на подкрепилите го до 19 септември членове е бил обещан бонус от 20 милиона долара.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

Реакцията обаче беше изцяло негативна. Първа се противопостави УЕФА, която заплаши, че нейните членове няма да участват в събития под егидата на ФИФА, ако сделката се осъществи. Примерът на европейската централа беше последван от азиатската АФК и КОНКАКАФ. При този развой на събитията стана ясно, че екипът на Инфантино не би събрал мнозинство при евентуални избори сред 211-те членки на ФИФА.

В събота сутринта самият президент на ФИФА обяви, че планът се оттегля и няма да бъде подлаган на гласуване. Въпреки това 41-те членки на КОНКАКАФ приветстваха решението, но подчертаха, че въпросът далеч не е приключен.

УЕФА ще поиска вот на недоверие на Инфантино

„Този неотдавнашен едностранен и скандален акт на лошо управление и лидерство следва модела на грешки и подобно поведение. Наложително е да се направи цялостен преглед на това председателство. Никой не трябва да контролира футбола“, се казва в изявлението на КОНКАКАФ.

От УЕФА по-рано също заявиха, че оттеглянето на проекта не слага край на случая, като настояха: „Трябва да идентифицираме отговорните лица и да ги подведем под отговорност.“ Вече се говори усилено, че от европейската футболна асоциация ще поискат вот на недоверие на Инфантино.

Президентът на КОНКАКАФ е готов да се изправи срещу Инфантино на избори

От КОНКАКАФ похвалиха решителността на УЕФА и също се насочиха в тази посока: „Единството, демонстрирано от нашите членски федерации тази седмица, потвърди, че когато се ръководим от кураж, почтеност и добро управление, играта ще остане там, където ѝ е мястото: в ръцете на футбола – а не на един-единствен човек“, се посочва в изявлението.

Обръщайки се към Инфантино, КОНКАКАФ добави: „Всички ние сме просто пазители, които служат на играта, която принадлежи на всички нас. Нямаме повече доверие на това ръководство“. Именно президентът на КОНКАКАФ и вицепрезидент на ФИФА Виктор Монталиани се спряга да бъде конкуренция на Джани Инфантино за президент на Световната футболна централа на изборите през март 2027 г

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Снимки: Gettyimages