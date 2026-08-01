УЕФА приветства оттеглянето на ФИФА от плановете за продажба на дял от Световното първенство

УЕФА приветства решението на ФИФА да се откаже от плана си за продажба на дял от своите турнири, включително Световното първенство, на частни инвеститори.

Предложението беше единодушно отхвърлено от националните асоциации, членуващи в УЕФА, както и от множество други федерации и конфедерации от цял свят, чиято основна задача е да защитават футбола. УЕФА изказва благодарност на всички фенове, лиги, клубове, играчи, отделни личности, асоциации и конфедерации, които се противопоставиха на схемата. Благодарности са отправени и към многобройните министър-председатели, държавни глави и коментатори, които показаха на президента на ФИФА, че футболът не се продава.

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„Не можем да продължаваме така – с тайни схеми, разработени набързо от анонимни лица и със съмнителна полза за играта. Трябва да установим кои са отговорните и да им потърсим сметка“, се казва в позицията на европейската централа. В изявлението се посочва още, че е редно в следващите дни и седмици УЕФА да работи със своите асоциации и в тясно сътрудничество с другите конфедерации, за да се анализира как се е стигнало дотук и да се разработи план, който да гарантира, че подобно нещо няма да се повтори. Този преглед трябва да бъде задълбочен и фундаментален, като нито един вариант не бива да бъде изключван. Според УЕФА настоящото ръководство на ФИФА е загубило не само доверието на европейската централа, но и на много други членове на футболното семейство.

UEFA welcomes FIFA’s withdrawal of plans to sell a stake in the World Cup — UEFA (@UEFA) August 1, 2026

Припомня се и обещанието на Джани Инфантино, когато през 2016 г. той поиска доверието и гласовете на асоциациите членки на ФИФА, за да бъде избран за президент: „Разбира се, трябва да бъдем прозрачни. Такъв съм бил през последните 15 години от живота си в УЕФА. Вие ще трябва да играете роля всеки ден в живота на ФИФА“. Тогава той заяви пред събралите се заинтересовани страни: „Парите на ФИФА са ваши пари. Те не са парите на президента на ФИФА. Те са ваши пари. Вие сте националните асоциации и парите на ФИФА трябва да служат за развитието на футбола, а не за нищо друго“.

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От УЕФА смятат, че той не е изпълнил и двете си обещания. „Мръсната, задкулисна и непрозрачна сделка, която той скрои и се опита да наложи, беше всичко друго, но не и прозрачна.“ С резерви, надхвърлящи 5 милиарда долара, той също така не е успял да използва парите на асоциациите в полза на играта, твърдят от европейската централа. УЕФА ще започне незабавна работа с партньори и заинтересовани страни от целия свят и от всички нива на играта, за да предложи нов начин за разпределение на ресурсите чрез съществуващата програма на ФИФА „Форуърд“.

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„Трябва да започнем да използваме част от тези пари, които стоят неизползвани в банковата сметка на ФИФА, за да дадем тласъка, от който се нуждаят масовият футбол и играта като цяло във всяка от 211-те държави членки на ФИФА. Но не е нужно да разпродаваме фамилното сребро, за да платим за това. Това е победа за цялата игра. Но не трябва да бъде краят на историята. Предложението е оттеглено. Задачата за възстановяване на доверието във ФИФА едва сега започва“, завършва позицията на УЕФА.

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Снимки: Gettyimages