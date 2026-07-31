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  3. Водещ съветник на Инфантино напусна ФИФА в знак на протест

Водещ съветник на Инфантино напусна ФИФА в знак на протест

  • 31 юли 2026 | 14:02
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино понесе нов удар. Един от водещите му съветници - Карлос Кордейро, подаде оставка в знак на протест на предложението да бъдат продавани части от световното първенство. Той съобщи решението си малко, след като Азиатската футболна конфедерация публикува позиция, в която казва, че се присъединява към УЕФА и КОНКАКАФ срещу плана на световната футболна централа да продава на частни инвеститори.

“Не мога да стоя, докато ФИФА обмисля да продава части от световното първенство. Аз нямам участие в това предложение и съм напълно против него. Това е лоша сделка за членките на ФИФА, лоша сделка за футбола и лоша сделка за дългосрочното бъдеще на играта”, се казва в изявлението на Кордейро.

Бившият шеф на Американската футболна федерация работи за ФИФА от 2021 г. като старши съветник на Инфантино. Освен това той беше водещ съветник към работната група на Белия дом за Световното първенство през лятото.

Кордейро допълни, че ФИФА “вече има финансовия капацитет да осигури подкрепа от настоящите си ресурси. Той постави под съмнение и начина, по който е бил създаден плана. “Защо тази сделка? Защо сега? Какъв надзор съществува? Кой печели от това? Имало ли е състезателна процедура? Каква система на управление ще бъде въведена? Какво в крайна сметка ще спечелят инвеститорите и на каква цена за футбола?”, зададе той поредица от важни въпроси.

Тази сутрин от ФИФА пуснаха изявление, от което личи, че на този етап не се отказват от плановете си. След позицията на Азиатската футболна конфедерация заедно с УЕФА и КОНКАКАФ това означава, че 143 членки на ФИФА от 211 са против плана, ако гласуват единно. Инфантино обаче очевидно още не смята, че е загубил битката и се очаква да говори с отделни федерации в опита си да ги убеди да го подкрепят. Неговата позиция като президента на световната футболна централа е разклатена преди изборите през март 2027 г., но на този етап свалянето му от поста изглежда малко вероятно.

И Азиатската футболна конфедерация е против проекта на Инфантино
И Азиатската футболна конфедерация е против проекта на Инфантино
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Снимки: Imago

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