Инфантино направи крачка назад и се отказа от идеята, която предизвика бунт срещу ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че се отказва от идеята за продажба на част от търговските права за Световното първенство по футбол на външни инвеститори. Той подчерта, че проектът е породил разногласия, които противоречат на първоначалните цели.

В официално изявление Инфантино разясни мотивите зад решението си.

„Проектът „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“ (ФФЕ) имаше за цел да положи основите за по-нататъшното укрепване на нашите асоциации членки и на нашия спорт в световен мащаб, особено в страните, където подкрепата е най-необходима.“

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„Освен това, както заявихме от самото начало, това можеше да се осъществи само с подкрепата на мнозинството от асоциациите членки на ФИФА и винаги след консултации с тях, със Съвета на ФИФА, конфедерациите и по-широк кръг от заинтересовани страни“, се казва в изявлението.

Инфантино признава, че след внимателно изслушване на всички мнения е станало ясно, че инициативата е предизвикала сериозни разделения.

„Стана ясно, че проектът създаде разногласия от такъв характер, че независимо от нивото на подкрепа, той вече не отговаря на интересите на първоначално поставената цел. Нашата цел винаги е била и ще бъде да обединяваме и да се усъвършенстваме. Поради тази причина предложението няма да бъде реализирано.“

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Президентът на ФИФА завършва с обещание за бъдещи действия в името на развитието на футбола.

„През следващите дни и седмици възнамерявам да събера всички заинтересовани страни в дух на общи интереси към нашия футбол и с цел да продължим неговото развитие навсякъде, особено в страните, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа.“

Решението идва на фона на информации за ултиматум от страна на УЕФА, която е заплашила с бойкот на Световното първенство, ако правата бъдат продадени на американски инвеститори.

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Снимки: Gettyimages